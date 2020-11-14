بسبب خطيبة جونسون.. خناقة رئيس وزراء بريطانيا مع كبير مستشاريه وطرده من مكتبه

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، طرد كبير مستشاريه، دومينيك كامينجز، بعد أن واجهه برسائل سلبية كتبها الأخير عن خطيبة جونسون، كاري سيموندز.
وقالت الصحيفة إنه تمت رؤية كامينجز الليلة الماضية وهو يقوم بحزم أمتعته من مكتبه بعد مواجهة مع رئيس الوزراء البريطاني، وشوهد مرة أخرى وهو يغادر منزله في لندن صباح اليوم دون أن يدلي بأي تعليق.
وذكرت مصادر لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أنها لا تتوقع أن يغادر كامينجز بهذا الهدوء، مضيفًا: "لن أتفاجئ إذا كان هناك ألاعيب مثيرة من الآن وحتى رأس السنة".
وذكرت الصحيفة أن جونسون فقد صبره مع كامينجز خلال مواجهة استمرت 45 دقيقة، حول التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخلافات حول الإغلاق العام في البلاد والتسريبات والهجمات على خطيبته سيموندز.
وأشارت صحيفة "تلجراف" البريطانية إلى أن كامينجز وفريقه وصفوا خطيبة جونسون بـ "الأميرة المجنونة".
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