ينضم لطابور المؤيدين.. اليمن يكشف موقفه من الإجراءات المغربية ضد البوليساريو

اكدت وزارة الخارجية اليمنية، تأييد وتضامن الدولة اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية.

واوضحت الوزارة اليمنية في بيان لها نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، على حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها.

كما جددت الخارجية اليمنية على موقف الدولة اليمنية الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقًا لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قالت في وقت سابق إن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك محمد السادس ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين من أجل وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، موضحة أن التحرك جاء بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن «البوليساريو»، قامت في شهر أكتوبر الماضي بغلق معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا وعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور.

وكان ملك المغرب أكد في خطاب المسيرة الخضراء منذ أسبوع رفضه القاطع لممارسات «البوليساريو»، ولمحاولة عرقلتها لحركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا.