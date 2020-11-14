بعد إغلاق 7 أشهر.. تونس تفتح حدودها مع ليبيا

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، ببدء تدفق المسافرين الليبيين إلى تونس عبر معبر راس الجدير ملتزمين بالبروتوكول الصحي الموحد من الجانبين التونسي والليبي، وذلك بعد توقف دام لـ 7 أشهر.

وأكد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي على هامش حضوره أنه لا يمكن لأي مسافر المرور إلا بالاستظهار بتحليل حديث لفيروس كورونا تكون نتيجته سلبية.

وعبر عدد من الليبين عن سعادتهم بهذا القرار الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة التونسية ونظيرتها الليبية والقاضي بفتح الحدود البرية بين البلدين.

و أكد أول المسافرين أنهم اتمّقوا على جميع الإجراءات الصحية المعدة المفروضة، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعيد العلاقات التجارية بين تونس وليبيا وحتى الأسرية باعتبار روابط الأخوة التي تربط البلدين.

ووصل رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إلى معبر رأس جدير الحدودي لافتتاحه، وذلك بعد إغلاقه لمدة 7 أشهر بسبب كورونا.