تقديم طلب للحصول علي مساعدة مالية أو مساعدات اَخري من مؤسسة محمد بن راشد اَل مكتوم

تعتبر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من أهم وأفضل المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء العالم, وذلك لما تقدمة المؤسسة من مساعدات كثيرة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة, حيث يمكن لأي شخص في أي مكان في العالم الحصول على مساعدات مالية وعينية عديدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وذلك عن طريق تقديم طلب للحصول على المساعدة ومن ثم سوف يقومون بالتواصل معك, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم كيفية تقديم طلب للحصول على مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وأهم والمساعدات التي تقدمها المؤسسة, تابعونا.

صورة من بطاقة الرقم القومي. صورة من شهادة الزواج. صورة من جواز السفر. صورة جواز السفر الخاص بالأبناء. شهادة تبين الحالة الاجتماعية بشرط لا تتعدي 6 أشهر. شهادة تأتي بها المرأة المطلقة تفيد بحضانة الطفل مع شهادة راتب حديث. شهادة تبين الإعلام الشرعي للأرامل.

في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث جوجل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. ثم يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة تقديم طلب مساعدة. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة الاسم رباعي. ثم تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم تقوم باختيار بلد المنشأ. ثم تقوم باختيار نوع المساعدة التي ترغب في الحصول على من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة رسالة تبين وتوضح انك في حاجه إلي مساعدة وهذا المساعدة التي حددتها من قبل, وتذكر الظروف التي علي إثرها تحتاج الحصول على مساعدة. ثم بعد الانتهاء مما سبق قم بالتأكد مما كتبت والبيانات التي أدخلتها جيداً ثم تقوم بالضغط على أيقونة إرسال.

تقديم مساعدات مالية.

توفير أماكن رعاية للأيتام.

تطوير التعليم.

تقديم رعاية صحية مختلفة.

توفير وحدات سكانية للأفراد المحتاجين.

الأوراق المطلوبة للحصول علي مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومكيفية تقديم طلب للحصول علي مساعدة مالية أو غيرها من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومأنواع المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم