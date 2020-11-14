الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يوليو 2020 والاشتراك في الفاتورة الثابتة

أعلنت شركة الكهرباء السعودية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استعدادها الكامل عن إطلاق فاتورة الكهرباء لشهر يوليو، حيث يتم الاستعلام عن شركة الكهرباء من خلال رقم الهوية أو رقم الحساب، ونظراً لما شهدته شركة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة من شكوى المواطنين حول زيادة أسعار الكهرباء خلال الأيام القادمة، ولكن أوضحت الشركة أنه على المواطن ضرورة التأكد أن الفاتورة صادرة من شركة الكهرباء السعودية، وبعد دفع قيمة فاتورة الكهرباء برجاء طباعة الفاتورة لتؤكد ما يثبت كلامهم، ورقيا بشكل نهائي من أجل توفير ملايين الريالات على الشركة التي كانت تهدر في طباعتها بينما مددت فترة التسجيل في خدمة الفواتير الثابتة.

التسجيل عبر خدمة حسابي للفواتير:

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء بأنه متاح للمستفيد الآن التسجيل من خلال خدمة حسابي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة واتباع الخطوات التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال:

الدخول لموقع الشركة السعودية للكهرباء

اختيار خدمة الاشتراك في حسابي يمين الشاشة

تسجيل كافة بيانات المشترك

تعريف الحساب عبر الضغط على عرف الآن

اختيار “مالك أو مستاجر ” لتحديد نوع العلاقة

تحديد عنوان العداد

إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد

تحديد نوع علاقة المشترك وحالة الاستفادة منه

اكتمال عملية تعريف الحساب

ضرورة التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

مميزات الفاتورة الثابتة وكيفية الاشتراك فيها :

ومن أبرز ما أتاحته الشركة السعودية للكهرباء هو خدمة الاشتراك في الفاتورة الثابتة التي تتميز بالآتي:

تخصيص ميزانية ثابتة شهريا

عدم فصل الخدمة واستمرارها

تجديد الخدمة تلقائيا

إلغاء الخدمة في أي وقت وبدون أي شروط.

ويكون الاشتراك من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني للشركة ثم تحديد نوع المشترك “أفراد أو أعمال ونوع الهوية الوطنية ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال وأخيرا الضغط على أيقونة تفعيل الحساب وإدخال البيانات الشخصية.

تحميل تطبيق الكهرباء للهواتف الذكية :

أما عن تحميل تطبيق الكهرباء للهواتف الذكية للحصول عليه وتثبيته عبر الجوال والحصول على كافة الخدمات والاستعلام والسداد من خلاله فيمكنكم تحميله من خلال :

الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة

يمكن للمستهلكين استخدام خدمة الفاتورة الثابتة والتمتع بكل المميزات بالقيام بالدفع مقدمًا للاستهلاك عن 12 شهرًا ثم الخصم من القيمة المدفوعة، وعدم قطع الخدمة حتى لو تخطى الاستهلاك المبلغ المدفوع المستحق، ويمكن الاشتراك في تلك الخدمة من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة الكهرباء ثم اختيار الاشتراك في الفاتورة الثابتة والتسجيل برقم العداد أو رقم المشترك، ثم تفعيل الاشتراك من خلال المستهلك في المملكة العربية السعودية.