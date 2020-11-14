الأردن : 2008 مصاب بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات 434 منهم على أسرة العناية الحثيثة

المدينة نيوز :- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات (2008) حالات، منهم (434) حالة على أسرّة العناية الحثيثة، وذلك بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الجمعة.
كما أشار الموجز إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ (331) حالة، فيما غادرت (165) حالة المستشفيات بعد شفائها.
ونوه الموجز بأن نسبة الفحوصات الإيجابيّة ليوم الجمعة بلغت نحو (26,6%)، بعد إجراء (16,771) فحصاً مخبريّاً، رفعت إجمالي عدد الفحوصات إلى (2,157,941) فحصاً منذ بدء الجائحة.
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