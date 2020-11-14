الأردن : النائب العرموطي يتعرض لوعكة صحية .. ويجري فحص كورونا

دوت الخليج - : تعرض النائب صالح العرموطي لوعكة صحية مفاجئة .
وجاء في منشور على صفحته بفيس بوك :
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ"
الحمد لله على كل حال
تعرض النائب المحامي الأستاذ صالح عبدالكريم العرموطي إلى عارض صحي بسيط تم إجراء الفحوصات اللازمة وغادر المستشفى بحمدلله و رعايته وحفظه بالإضافة إلى قيامه بإجراء فحص كورونا الذي ستظهر نتيجته يوم غد إن شاء الله وقد أوصى الأطباء باستراحة مدة أسبوعين وعلى ضوء ما تم يؤسفنا عدم استقبال الأخوة و الأخوات المهنئين من أبناء و بنات الوطن الغالي .
حفظكم الله و متعكم الله بالصحه والعافيه
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