حتى 6 ديسمبر.. النمسا تقرر فرض الإغلاق العام بسبب كورونا

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم السبت، فرض الإغلاق العام في البلاد اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال كورتس في مؤتمر صحفي إن الإجراءات الجديدة ستشمل إغلاق المتاجر غير الضرورية وتمديد نظام حظر التجول، الذي يستمر حاليا من الساعة 20:00 إلى الساعة 06:00، ليمتد على طول اليوم مع مطالبة الناس بالبقاء في المنازل، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأوضح كورتس أنه سيكون بإمكان الناس الخروج في حالات معينة مثل زيارة المحالات لشراء بضائع ضرورية أو ممارسة الرياضة.
وشدد كورتس على ضرورة نقل كل الموظفين للعمل عن بعد قدر الإمكان، مبينا أن هذا الإغلاق سيمتد حتى 6 ديسمبر على الأقل.
وسجلت النمسا في الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا والتي بلغ عددها اليومي في إحصائية 13 نوفمبر أكثر من 9500 حالة.
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