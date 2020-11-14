خلال يوم.. بريطانيا تسجل 28860 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 462 حالة وفاة و28,860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد بلغ 1,344,356 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 51,766 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وأعلنت السلطات البريطانية، أمس، رفع عدد من الدول من قائمة عزل الوافدين منها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وضم التحديث الجديد للقائمة كلا من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين وشيلي وايسلندا، وكمبوديا، ولاوس، وقطر وجزر تركس وكايكوس.
ويعني هذا القرار أن الوافدين من هذه الدول، أصبحوا لا يحتاجون إلى دخول حجر صحي لمدة أسبوعين، كما يفتح الباب أمام إمكانية قضاء عطلات الشتاء في دبي بمجرد رفع قيود السفر الترفيهي.
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