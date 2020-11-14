منظمة الصحة تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا فى العالم

وبحسب "روسيا اليوم"، ذكرت المنظمة فى إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 657.312 حالة ليبلغ 53.164.803.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومى فى العالم، وبلغ الرقم القياسى السابق لهذا المؤشر، الذى تم تسجيله أمس 13 نوفمبر، 628.136 حالة.

وجاءت أكثر من 43% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التى سجلت فيها 285.332 إصابة، بينما تم رصد 269.225 فى الأمريكاتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 فى هذه القائمة بـ55.551.

كما أعلنت المنظمة رصدها 9797 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مقابل 9623 فى بيانات أمس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة فى العالم 1.300.576.