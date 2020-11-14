فيديو .. مواجهات بين شرطة الاحتلال ومحتجين ضد نتنياهو بالقدس

وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، توجه مئات المتظاهرين انطلاقا من جنوب القدس فى مسيرة تجاه المقر الرسمى لإقامة نتنياهو بالقدس الغربية، قبل أن تعترضهم الشرطة. وفرقت الشرطة المسيرة، واعتقلت 18 متظاهرا بدعوى عدم قانونية الحراك، وتسببه فى إغلاق حركة السير أمام المواطنين. وحمل المتظاهرون مجسمات لغواصات، فى إشارة لمطالب بتشكيل لجنة تحقيق فى شبهات تورط نتنياهو فى الحصول على عملات لدى شراء غواصات ألمانية. وعلى مدار 21 أسبوعا تشهد إسرائيل احتجاجات متواصلة ضد نتنياهو، بدعوى فشل حكومته فى التعامل مع "جائحة كورونا"، التى خلفت نحو مليون عاطل عن العمل، فضلا عن اتهامه رسميا بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال فى 3 قضايا بدأت محاكمته بها فى مايو الماضى.

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