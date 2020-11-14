إصابة حاكم ولاية نيفادا الأمريكية بفيروس كورونا

وأكد سيسولاك "66 عاما" المنتمى إلى الحزب الديمقراطى، اليوم السبت فى اتصال مع صحفيين، أن نتائج الفحص السريع لتشخيص كورونا الذى خضع له صباح أمس جاءت إيجابية، مشيرا إلى عدم ظهور أى أعراض للمرض لديه حتى الآن.
وأشار الحاكم إلى أن هذا الأمر يؤكد خطر الإصابة بالفيروس التاجى، بغض النظر عن كل الإجراءات الوقائية، مضيفا أنه ينوى دخول الحجر الصحى.
وأصبح سيسولاك خامس حاكم ولاية فى الولايات المتحدة تم تشخيص إصابته بكورونا.
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