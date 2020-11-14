وقال المستشار النمساوى سباستيان كورتس -فى مؤتمر صحفى اليوم- إن الإجراءات تهدف إلى السيطرة على الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا المستجد فى البلاد وتقليل حدة العدوى وإعادة التوازن فى البلاد قبل موسم عيد الميلاد.
وأشار المستشار إلى أن جميع المدارس ستتحول إلى التعلم عن بعد، وستُغلَق المطاعم والفنادق مع الإبقاء على محلات المواد الغذائية والصيدليات لتعمل بشكل طبيعى، موضحا أنه سيتم تعويض التجار عن خسائر المبيعات، وأنه يتم تطبيق قيود الخروج على مدار الساعة.
وقال المستشار كورتس، أن الإغلاق السابق لم يقلل عدد الإصابات بشكل كافٍ، بل على العكس من ذلك فى بعض الولايات الفيدرالية مثل كارينثيا وفورارلبرج والنمسا العليا هناك ارتفاع مستمر فى الإصابات بشكل مقلق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تعلن رسميا إغلاقا عاما مشدد حتى 6 ديسمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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