النمسا تعلن رسميا إغلاقا عاما مشدد حتى 6 ديسمبر المقبل

وقال المستشار النمساوى سباستيان كورتس -فى مؤتمر صحفى اليوم- إن الإجراءات تهدف إلى السيطرة على الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا المستجد فى البلاد وتقليل حدة العدوى وإعادة التوازن فى البلاد قبل موسم عيد الميلاد.

وأشار المستشار إلى أن جميع المدارس ستتحول إلى التعلم عن بعد، وستُغلَق المطاعم والفنادق مع الإبقاء على محلات المواد الغذائية والصيدليات لتعمل بشكل طبيعى، موضحا أنه سيتم تعويض التجار عن خسائر المبيعات، وأنه يتم تطبيق قيود الخروج على مدار الساعة.

وقال المستشار كورتس، أن الإغلاق السابق لم يقلل عدد الإصابات بشكل كافٍ، بل على العكس من ذلك فى بعض الولايات الفيدرالية مثل كارينثيا وفورارلبرج والنمسا العليا هناك ارتفاع مستمر فى الإصابات بشكل مقلق.