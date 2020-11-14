 ترامب: أنا أحب نيويورك المشكلة فقط في عمدتها 

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أنه يحب مدينة نيويورك ولكن المشكلة فقط في عمدتها أندرو كومو.

وجاء في التغريدة: "كما يعلم الجميع، أنتجت إدارة ترامب لقاحًا رائعًا وآمنًا قبل الموعد المحدد بكثير، إدارة أخرى كانت ستستغرق خمس سنوات. لكن المشكلة هي أندرو كومو".

​ووصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تصريحات ترامب السابقة بشأن قرار تأجيل قضية التطعيم ضد فيروس كورونا في الولاية بـ"الكاذبة".

في وقت سابق، قال ترامب إن لقاح COVID-19 الأمريكي سيصبح متاحًا على نطاق واسع للمقيمين في الولايات المتحدة ابتداء من أبريل من العام المقبل، باستثناء ولاية نيويورك، حيث أكد ترامب أن حاكم الولاية "لأسباب سياسية" قرر تأجيل موضوع التطعيم.

وقال كومو: "كل ما قاله ترامب لم يكن صحيحا. سبب لنا مفاجأة كبيرة في تصريحاته"، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn" الأمريكية.

وأشار كومو إلى أن سكان الولاية قلقون من تدخل الرئيس السياسي في إنتاج اللقاحات والموافقة على الأدوية. وقال إن الأمر لا يتعلق "بما إذا كان الناس يثقون في مصنعي اللقاحات أو شركات الأدوية".