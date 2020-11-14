انتهت حروبنا في الخارج.. رسالة عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي لأفراد الجيش

أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد، كريستوفر سي ميلر، اليوم السبت، انتهاء جميع الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة في الخارج.

وقال ميلر في مذكرة أرسلها لجميع العاملين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بعد تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب: "يجب أن تنتهي كل الحروب... إنهاء الحروب يتطلب التنازلات والشراكة. لقد واجهنا التحدي. أعطيناها كل ما لدينا. حان وقت العودة إلى المنزل الآن... إلى جميع جنودنا، وبحارتنا، وطيارينا، ومشاة البحرية، وخفر السواحل، ومحترفي الفضاء، والمدنيين: واصلوا التحلي بالجرأة.. معا سنأخذ أمتنا إلى آفاق جديدة".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة "بإنهاء الحرب التي جلبتها القاعدة إلى شواطئنا في عام 2001 ... لكن يجب علينا تجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في الفشل في رؤية القتال حتى النهاية".

وأكد ميلر أنه "سئم الحرب" مثل كثيرين غيره، لكن "هذه هي المرحلة الحاسمة التي نحول فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم. نحن لسنا شعب حرب دائمة - إنها (الحرب) نقيض كل ما نقف من أجله والذي حارب أسلافنا من أجله".

وتولى ميللر المسؤولية هذا الأسبوع بعد أن أقال الرئيس ترامب وزير الدفاع السابق مارك إسبر، عبر رسالة على تويتر يوم الاثنين.