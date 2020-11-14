حاجة تشيّب.. لماذا تغير لون شعر ترامب بعد الهزيمة؟

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مؤتمرا صحفيا، موضحًا آخر المستجدات التى تتعلق بلقاح فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، ينتظر الملايين من الشعب الأمريكى سماع أحدث التطورات لظهور لقاح يحمى من فيروس كورونا، لكن المظهر العام للرئيس ترامب كان مختلفا ما أثار تساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع "تويتر" صورا للرئيس ترامب أثناء المؤتمر فى حديقة البيت الأبيض، يبدو فيها أن شعر دونالد ترامب الذى يبلغ 74 عاما قد أصبح رماديًا تمامًا بعد الخسارة فى الانتخابات.

وعلق أحد المستخدمين على صور الرئيس الأمريكى قائلا: إن قرار ترامب بالتوقف عن صبغ شعرة هو حيلة متعمدة للتعاطف بعد خسارته في الانتخابات.

كما أشاد أنصار ترامب بمظهره الجديد، ورأوا أن لون شعر ترامب الفضي يجعله يبدو رئيسًا وقورًا، وذلك بعد أسبوع من ظهور نتائج شبه نهائية للانتخابات الرئاسية 2020.

وشارك العديد من المستخدمين صور الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى المؤتمر الصحفي مع صورة التقطت قبل تسعة أيام قائلين: "ترامب توقف أخيرًا عن تلوين شعره '.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر إن إدارته لن تفرض إغلاقًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا أنه يفتخر بما وصلت إليه إدارته، حيث أطلقت خلال الـ 9 أشهر الماضية المبادرة الأكبر والأسرع في التاريخ لتصنيع لقاح كورونا.

وأوضح ترامب أنه سوف يتم توزيع لقاح شركة (فايزر) في القريب العاجل، وطالب الأمريكيين بأن يظلوا يقظين، خاصة وأن الطقس يصبح أكثر برودة، والخروج من المنزل والتجمعات في الخارج أكثر صعوبة.