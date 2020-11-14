تمويل شخصي بدون وظيفة وبدون كفيل.. تعرف علي البنوك والشروط المطلوبة

تمويل شخصي بدون وظيفة وبدون كفيل؛ تعرضت البلاد لأزمة مالية حادة منذ أن ظهر فيروس كورونا المستجد وبدأ في الانتشار علي نطاق واسع مما أدي الي كثرة بحث المواطنين علي تمويل شخصي مناسب يكفي احتياجاتهم وأغراضهم، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا تمويل شخصي بدون وظيفة كما نوضح لكم الشروط والأحكام المطلوبة وأهم البنوك التي توفر التمويل.

تمويل شخصي بدون وظيفة

كثير من البنوك والشركات التمويلية والجمعيات التي تقدم تمويل في جميع أنحاء الدول العربية، وذلك لخدمة المواطنين وتقديم لهم يد العون والمساعدة ومساندتهم في تحمل أعباء الحياة وتكفيه متطلباتهم واحتياجاتهم المادية، فقد تقدم البنوك تمويلات شخصية وقروض بشروط ميسرة وسهلة دون شرط وجود وظيفة لدي العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي، لذا فقد نستدرج لكم من خلال موقعنا بعض الطرق التي تمكن العميل من الحصول علي تمويل شخصي دون وظيفة.

قرض شخصي بدون وظيفة من الجمعية الإسلامية الخيرية

تقدم الجمعية الخيرية الإسلامية قرض شخصي بدون وظيفة بمبلغ يصل الي مائتي وخمسون ألف كحد أقصي للتمويل ويبدأ من عشر ألالاف كحد أدني، لجميع المواطنين المصريين الذين تتوافر فيهم الشروط والأحكام المحددة، وتتضمن الشروط الأتية:

لابد أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي بدون وظيفة مواطن مصري حامل للجنسية المصرية. تقدم الجمعية الإسلامية الخيرية تمويل شخصي يبدأ من 10 ألالاف جنية كحد أدني ويصل الي 250 ألف جنية كحد أقصي. أن يكون عمر العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي 21 عاماً حتي يصل الي 60 عاماً. تصل فترة سداد التمويل الي 7 أعوام.

قرض شخصي بدون وظيفة من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي تمويل شخصي بدون وظيفة لجميع المواطنين المصريين الذين تتوافر فيهم الشروط والأحكام، حيث يقدم البنك تمويل شخصي يبدأ من 5 ألالاف جنية كحد أدني ويصل الي 30 ألف جنية كحد أقصي، ويتم الحصول علي تمويل وفق شروط وضوابط معينة تم تحديدها من البنك تتضمن الأتي: