أسرع تمويل شخصي أونلاين براتب 2000 ريال بدون كفيل

يبحث كثير من المواطنين السعوديين علي تمويل شخصي وسريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، فقد يقدم كثير من المنصات والبنوك في المملكة العربية السعودية خدمات تمويلية تخدم كثير من الفئات في المملكة وبشروط سهلة وميسرة في سداد الأقساط ، وفترة سداد طويلة تناسب ظروف العميل المادية، وتتم الموافقة في خلال 15 دقيقة إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.

تمويل شخصي وسريع من شركة التداولات في المملكة العربية السعودية

تقدم شركة التداولات بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل، فيتم الموافقة فورية إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة وهي كالتالي.

صورة الهوية الوطنية الشخصية.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة شهور علي الأقل.

كشف الراتب الشهري الشخصي للعميل.

فواتير حكومية كالكهرباء والماء والغاز.

تحويل الراتب الشهري والتعهد بالسداد بصورة منتظمة.

شروط التمويل الشخصي من شركة التداولات بالمملكة العربية السعودية

شركة التداولات بالمملكة تقدم تمويل شخصي وسريع للمواطنين السعوديين بشروط ميسرة، وبفترة سداد طويلة ومرنة تناسب جميع العملاء، ولا يشترط تحويل الراتب الشهري ولا وجود كفيل وتتم الموافقة فورية إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة.

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 59 عاماً.

الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

فترة خدمة العميل لا تقل عن ثلاثة شهور.

يكون السجل ألأتماني ليس به أي عوائق.

نسبة الاستقطاعات لا تتجاوز 45% من الراتب الشهري.

يشترط أن يكون العميل مسجل في برنامج التأمينات الاجتماعية للتقاعد.

تمويل شخصي وسريع من منصة سلفة بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل براتب 2000 ريال سعودي

يقدم العديد من البنوك والمنصات في المملكة العربية السعودية تمويلات شخصية وسريعة وبشروط سهلة وميسرة تتناسب مع كثير من العملاء السعوديين ويكون بأقل راتب شهري، لذا فيمكن لأي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت كل الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة، ومن أهم المنصات الإلكترونية منصة سلفة الإلكترونية التي تقدم تمويل شخصي في خلال 15 دقيقة، وتقدم شروط سهلة وميسرة وهي كالأتي.