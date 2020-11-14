تمويل الأهلي الشخصي السريع بهامش ربح 0 % من البنك الأهلي NCB بالمملكة العربية السعودية يقدم البنك الأهلي التجاري دائماً حلول تمويلية ميسرة ومميزة وذلك لكي يلبي متطلبات العملاء المالية المختلفة فيقدم البنك الأهلي NCB تمويل شخصي قصير الأجل وهذا التمويل لكي يوفر متطلبات واحتياجات العملاء الحالية والقصيرة الأجل ولمدة تصل حتى 12 شهر وهو تمويل لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعوديةمزايا المنتج لدى البنك الأهلي NCB
يقدم البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع وقصير الأجل لكي يلبى إحتياجات العملاء لمدة تصل حتى 12 شهر وهذا المنتج يتميز بمجموعة من المميزات وهي كما يلي
- يتميز التمويل الشخصي من البنك الأهلي NCB بأنه تمويل شخصي لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة
- يتميز القرض الشخصي السريع من البنك الأهلي بهامش ربح 0% وبمعدل نسبة سنوي 0 % للتمويل الشخصي لمدة 6 أشهر أو أقل
- هذا القرض الشخصي من البنك الأهلي NCB يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية
- ويتميز أيضاً التمويل القصير الأجل من البنك الأهلي NCB بأمكانية السداد المبكر
- ويتميز التمويل قصير الأجل من البنك الأهلي NCB بالمملكة بأقساط ميسرة تصل من 3 أشهر وحتى 12 شهر
- التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي يتميز بتأجيل قسط شهر رمضان المبارك
- يتميز هذا التمويل الشخصي بتأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلى لا قدر الله
- التمويل الشخصي قصير الأجل متوفر للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي والشركات الكبري
- يشترط أن يكون الراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 3000 ريال ويكون الراتب الشهري للعملاء الغير سعوديين لا يقل عن 4000 ريال
- يشترط أن يكون الحد الأدني للخدمة شهر للسعوديين العاملين بالقطاع الحكومي و3 أشهر للعملاء السعوديين والمقيمين العاملين فى الشركات الكبرى والقطاع الخاص
- تصل قيمة التمويل المقدم من البنك الأهلي NCB من 5000 ريال وحتى 1500000 ريال
- يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم للحصول على التمويل قصير الأجل 18 سنه للعملاء السعوديين و 22 عام للعملاء الغير سعوديين أثناء تقديم طلب الحصول على التمويل
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي التجاري
- واختيار تمويل الأهلى الشخصي
- إدخال جميع المعلومات المطلوبة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل الأهلي الشخصي السريع بهامش ربح 0 % من البنك الأهلي NCB على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.