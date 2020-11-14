تمويل الأهلي الشخصي السريع بهامش ربح 0 % من البنك الأهلي NCB بالمملكة العربية السعودية يقدم البنك الأهلي التجاري دائماً حلول تمويلية ميسرة ومميزة وذلك لكي يلبي متطلبات العملاء المالية المختلفة فيقدم البنك الأهلي NCB تمويل شخصي قصير الأجل وهذا التمويل لكي يوفر متطلبات واحتياجات العملاء الحالية والقصيرة الأجل ولمدة تصل حتى 12 شهر وهو تمويل لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

مزايا المنتج لدى البنك الأهلي NCB

يقدم البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي سريع وقصير الأجل لكي يلبى إحتياجات العملاء لمدة تصل حتى 12 شهر وهذا المنتج يتميز بمجموعة من المميزات وهي كما يلي

يتميز التمويل الشخصي من البنك الأهلي NCB بأنه تمويل شخصي لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة

يتميز القرض الشخصي السريع من البنك الأهلي بهامش ربح 0% وبمعدل نسبة سنوي 0 % للتمويل الشخصي لمدة 6 أشهر أو أقل

هذا القرض الشخصي من البنك الأهلي NCB يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية

ويتميز أيضاً التمويل القصير الأجل من البنك الأهلي NCB بأمكانية السداد المبكر

ويتميز التمويل قصير الأجل من البنك الأهلي NCB بالمملكة بأقساط ميسرة تصل من 3 أشهر وحتى 12 شهر

التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي يتميز بتأجيل قسط شهر رمضان المبارك

يتميز هذا التمويل الشخصي بتأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلى لا قدر الله

التمويل الشخصي قصير الأجل متوفر للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي والشركات الكبري

يشترط أن يكون الراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 3000 ريال ويكون الراتب الشهري للعملاء الغير سعوديين لا يقل عن 4000 ريال

يشترط أن يكون الحد الأدني للخدمة شهر للسعوديين العاملين بالقطاع الحكومي و3 أشهر للعملاء السعوديين والمقيمين العاملين فى الشركات الكبرى والقطاع الخاص

تصل قيمة التمويل المقدم من البنك الأهلي NCB من 5000 ريال وحتى 1500000 ريال

يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم للحصول على التمويل قصير الأجل 18 سنه للعملاء السعوديين و 22 عام للعملاء الغير سعوديين أثناء تقديم طلب الحصول على التمويل

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي التجاري

واختيار تمويل الأهلى الشخصي

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شروط الحصول على التمويل من البنك الأهلي NCBطريقة الحصول على التمويل من البنك الأهلي NCB