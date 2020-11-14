تمويل شخصي فوري بأقل راتب ويصل الي 60.000 ريال سعودي

يقدم البنك الأهلي التجاري جميع الخدمات التمويلية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث انه يقدم تمويل شخصي بأقل راتب وبجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، والتمويل الشخصي مقدم للمواطن السعودي والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي، حيث يسعى البنك الأهلي التجاري الي مساعدة المواطنين وتقديم لهم كامل الخدمات التمويلية من اجل عمل مشروع خاص بهم ويقدم لهم تسهيلات في تمويلاتهم، وسوف نوضح لكم من خلال موضوعنا هذا كيفية الحصول علي تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري والشروط الواجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل.شروط الحصول علي التمويل من البنك الأهلي التجاري
حدد بنك الأهلي التجاري بعض الشروط التي يجب توافرها وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي، حيث أن التمويل مقدم لجميع الفئات بالمملكة للمواطن السعودي والمواطن المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- للمواطن السعودي يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.
- يجب أن لا يقل الراتب الشهري للمواطن السعودي عن 3000 ريال سعودي.
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم سعودي الجنسية عن 60 عاما.
- فترة العمل لا تقل عن شهر للقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
- يجب أن لا يقل المتقدم المقيم الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.
- يجب أن لا عمر المتقدم المقيم عن 22 عاما ولا يمكن ان يزيد عن 60 عاما عند طلب التمويل.
- فترة العمل للمواطن المتقاعد لا تقل عن عاما كاملا.
يمتلك التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري الكثير من المميزات التي تفيد المواطن الحاصل علي التمويل حيث انه يقدم تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال سعودي الي جميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها.
- التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- لا يوجد هامش ربح عند طلي التمويل الشخصي من البنك الأهلي لمدة 6 شهور من بعد الحصول علي التمويل.
- سوف يتم الحصول علي التمويل فوري في خلال دقائق.
- يتم احتساب هامش ربح قليل جداً في حالة طلب التمويل لفترة 12 شهر.
- يتم إسقاط القرض المحصول علية في حالة الوفاة أو العجز الكلي.
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