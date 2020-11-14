تمويل شخصي 30.000 ريال للمواطنين والمقيمين والعسكريين التقديم إلكتروني

شركة اكسترا للتمويل الشخصي يصل قيمتة إلي 30.000 ريال سعودي، حيث توفر شركة اكسترا تمويل شخصي لجميع المواطنين سواء أفراد عاملين أو متقاعدين أو مقيمين أو عسكريين حيث يتم تمويل جميع الفئات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بالإضافة أنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، ويتم سداد التمويل بأطول فترة تمتد إلي 24 شهراَ، حيث تعد شركة أكسترا من أفضل الشركات التمويلية تتناسب مع ظروف المادية للكثير من المواطنين حيث لا تتطلب تحويل الراتب الخاص ولا تتطلب وجود كفيل، فهي من ضمن الشركات التي تساعد جميع الفئات من المواطنين لتلبية بعض الأغراض والاحتياجات مثل تسديد الديون أو الزواج أو التكاليف السفر وغيرها، وتوفير السيولة النقدية المناسبة لكل شخص، وها نحن الأن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي من شركة اكسترا تصل قيمتة 30.000 ريال سعودي.

عندما يكون عمر المتقدم 21 عاماً كحد أدني حتي يصل الي 25 عاماً يجب ألا يقل الراتب الشهري له عن 12.000 ريال سعودي من أجل الحصول علي التمويل الشخصي. عندما يكون عمر المتقدم يبدأ من 25 عاماً كحد أدني ويصل الي 60 عاماً كحد أقصي يجب ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي. يجب ألا يقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهور. يصل قيمة المبلغ التمويل الشخصي 4000 ريال وحتي 30.000 ريال سعودي.

يجب ألا يزيد عمل المتقدم عن 70 عام. يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي من أجل الحصول علي التمويل الشخصي. يجب أن يكون المتقاعد مشترك في المؤسسة العامة للتقاعد أو مشترك في المؤسسة التأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول علي تمويل شخصي للعسكرين

يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 عام حتي لا يزيد عن 50 عام. يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 10.000 ألف ريال سعودي. يجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة شهور. يصل قيمة المبلغ التمويل ما بين 4000 ريال وحتي 30.000 ريال سعودي.

رابط وطريقة التقدم علي طلب التمويل الشخصي من شركة أكسترا

شروط التمويل الشخصي من شركة اكسترا للعاملين بالقطاع الحكوميشروط الحصول علي تمويل شخصي للمتقاعدين

يوفر برنامج تسهيل التمويل العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين داخل أرضي المملكة العربية السعودية، حيث لا تتطلب تحويل الراتب ولا وجود كفيل ويصل التمويل الشخصي 30.000 ريال وبفترة سداد طويلة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف معكم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من شركة اكسترا كما يلي: