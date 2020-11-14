العوايشة : ضبط 31 مرشحا و712 شخصا خالفوا أوامر الدفاع في الاردن

دوت الخليج :- قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة إن الأجهزة الأمنية ضبطت 31 مرشحا تم جلبهم إلى مديريات الشرطة وتوديعهم إلى النيابة العامة.

وأكد العوايشة في حديث لبرنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني الجمعة، ضبط 73 قطعة سلاح و388 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بمجموع 712 شخصا شاركوا في التجمعات والمواكب وفيما يخالف قانون الدفاع.

وبين العوايشة أن المديرية عممت على أكثر من 550 مركبة من المركبات التي شاركت في مواكب أفراح، مشددا على أن الحملات الأمنية مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حتى ضبط كافة المخالفين لأوامر الدفاع خلال اليومين الماضيين.

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