أخبار اليمن : صنعاء تزف بشرى انتهاء أزمة المشتقات النفطية

صنعاء تزف بشرى انتهاء أزمة المشتقات النفطية
أكد مدير فرع شركة النفط بأمانة العاصمة عبدالله الاشبط، انتهاء ازمة المشتقات النفطية بالأمانة، مشيرا الى توزيع 14 مليون لتر من مادتي البنزين والديزل خلال الثلاثة الأيام الماضية.
وقال الاشبط ان هذه الكميات وزعت على 93 محطة لتلبية احتياجات السوق والقطاعات الحيوية والخدمية بمختلف مديريات امانة العاصمة.
وأوضح أن آلية التوزيع ستستمر في توفير المشتقات النفطية لمديريات الأمانة بكمية مليون و500 لتر يومياً.. مبينا أن استمرار توزيع مثل هذه الكميات خلال الفترة القادمة سيسهم في إيجاد استقرار تمويني وتخفيف معاناة المواطنين.
وبحسب وكالة سبأ، طالب مدير فرع شركة النفط، المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بدورها للإفراج عن بقية السفن النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان.
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