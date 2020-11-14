بولت يرفع "الراية البيضاء" أمام رونالدو

قال أسرع رجل بالعالم، الجامايكي يوسين بولت، أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يكون أسرع منه الآن.

وفي حديثه مع صحيفة "ماركا"، قال العداء الجامايكي السابق إن "رونالدو بالتأكيد هو أسرع مني اليوم، خاصة بالنظر للطريقة التي يتمرن بها يوميا. هو رياضي خارق".

وأضاف: "هو دائما في قمة مستواه. يعمل بجد ولديه تركيز عال جدا. في الوقت الحالي أعتقد من المؤكد أنه أسرع مني".

يذكر أن بولت هو حامل الرقم القياسي في سباق 100 متر، والذي أنهاه بمدة 9.58 ثانية، في أغسطس 2009 في برلين.

ولم يستطع أي عداء عبر التاريخ إنهاء السباق بهذه المدة، مما يجعل منح بولت لقب "أسرع رجل بالعالم".

وأعلن بولت اعتزاله ألعاب القوى في 2017، بعد مسيرة تاريخية حصد فيها 8 ميداليات أولمبية ذهبية، و11 ميدالية ذهبية في بطولات العالم لألعاب القوى.