ترامب : عمدة نيويورك يؤجل استخدام لقاح كورونا

وقال ترامب فى تغريدة، عبر موقع تويتر "أنا أحب نيويورك! كما يعلم الجميع، أنتجت إدارة ترامب لقاحًا رائعًا وآمنًا قبل الموعد المحدد بكثير.. إدارة أخرى كانت ستستغرق خمس سنوات.. المشكلة هى أن حاكم ولاية نيويورك قال إنه سيؤجل استخدامه، والولايات الأخرى تريده الآن".

وأضاف ترامب "لا يمكننا إضاعة الوقت ويمكننا فقط إعطاء تلك الولايات التى ستستخدم اللقاح على الفور.. لذلك تؤخر نيويورك العديد من الأرواح ليتم إنقاذها، لكننا مستعدون.. توقفوا عن لعب السياسة!".