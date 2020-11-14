إيطاليا تسجل 37 ألف إصابة جديدة بكورونا

ووفقا لما نقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن البيان اليومى للوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى إيطاليا منذ بدء تفشى الوباء إلى 44 ألفا و683 حالة، فيما ارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى مليون و144 ألفا و552 حالة.

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