فيديو .. أنصار ترامب يتجمعون فى واشنطن للاحتجاج على نتائج الانتخابات

وحسبما أفادت قناة "العربية"، تشمل خطة المحتجين التجمع أمام البيت الأبيض والمحكمة العليا وسط توقعات بأن يصل عددهم إلى مئات الآلاف، فيما يطمح المنظمون إلى أن يصل العدد إلى مليون.
يأتى هذا فيما تُتخذ إجراءات أمنية مشددة فى محيط البيت الأبيض مع تظاهر أنصار ترمب، وأغلقت الشرطة جميع المداخل إلى البيت الأبيض، لافتة إلى أن أنصار ترامب جاءوا من مختلف الولايات.
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