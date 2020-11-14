عاجل .. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم فى فرنسا

وكانت فرنسا شهدت هجومًا مروعًا، منذ أيام، عندما قام شاب تونسى يدعى إبراهيم العويساوى، 21 عامًا، بدخول كنيسة نوتردام، وأقدم على طعن وذبح امرأتين ورجل، ما أدى إلى مقتلهم، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

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