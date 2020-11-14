أعلنت اليونان، اليوم السبت، إغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال وسط ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال وزير الصحة اليونانى فاسيليس كيكيلياس فى بيان إن: "الحكومة اليونانية قررت تعليق عمل المدارس حتى 30 نوفمبر المقبل". وأضاف أن "إغلاق المدارس الابتدائية آخر ما كنا نرغب القيام به. هذا مؤشر على خطورة الوضع". يذكر أن المدارس الثانوية مغلقة بالفعل فى اليونان، وجميع الدروس تقدم عن بعد منذ الإثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق المدارس فى اليونان لمواجهة انتشار فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.