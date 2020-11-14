بريطانيا تسجل 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، ونقلتها صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، فقد ارتفع إجمالى الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية تفشيه فى المملكة المتحدة إلى 51 ألفا و766 حالة، فيما ارتفع إجمالى الإصابات المؤكدة إلى مليون و344 ألفا و356 إصابة.

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