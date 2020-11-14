لمنع تكرار سيناريو آيا صوفيا.. بوتين يحذر أذربيجان من المساس بالكنائس في كاراباخ

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على أهمية الحفاظ على الكنائس والأديرة في الأراضي التي عادت إلى أذربيجان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا.

وقال بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن هناك كنائس وأديرة مسيحية في الأراضي التي عادت إلى الجمهورية الأذربيجانية بموجب البيان الثلاثي"، مشددًا في هذا السياق على "أهمية ضمان الحفاظ على هذه المقدسات وأنشطتها الدينية الطبيعية"، وفقًا لقناة "آر.تي" الروسية.

من جانبه، أبدى الرئيس الأذربيجاني فهمه لهذا الأمر وقال إن الجانب الأذربيجاني سيعمل بالتوافق مع هذا المبدأ".

وأعرب بوتين عن ارتياحه حيال الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والهدوء بما فيه الكفاية للأوضاع على خط التماس.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يعتبر أكبر حليف لأذربيجان أعلن في 10 يوليو الماضي، تحويل كاتدرائية آيا صوفيا التي كانت متحفًا في اسطنبول إلى مسجد، وهو ما أثار حفيظة بعض الدول ذات الأغلبية المسيحية كاليونان.