مقتل وإصابة 3 في حادث طعن بفرنسا

أفادت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم السبت، بأن شخصين قُتلوا وأُصيب ثالث بجروح خطيرة خلال عملية طعن بمدينة شوليه غربي فرنسا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية نقلًا عن المدعي العام في مدينة أنجيه إيريك بوييار أنه "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيرا إلى أنه "السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع. ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي".

ولفت إلى أنه "من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم".

وأحيت فرنسا، أمس الذكرى الخامسة لاعتداءات باريس، التي تعتبر أكبر اعتداء إرهابي دموي في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شخصًا، حيث وقع الاعتداء عندما شن إرهابيون هجمات خارج ستاد دو فرانس قرب باريس وعلى شرفات مطاعم في العاصمة الفرنسية وفي قاعة باتاكلان للحفلات، متسببين في مجزرة راح ضحيتها 130 شخصًا وأُصيب آخرون.