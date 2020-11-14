مفاجأة.. مدينة بالأردن تعلن امتلاء مستشفياتها بمرضى كورونا

تشهد الأقسام المخصصة في المستشفيات الحكومية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد، "ضغطا كبيرا"، حيث امتلأت 99% من الأسرة في هذه الأقسام، وفق ماذكرت صحيفة الدستور الاردنية نقلا عن مصدر طبي.

وافاد المصدر قائلا : "تشهد كل الأقسام المخصصة لاستقبال حالات كورونا ضغطا شديدا غير مسبوق ... هذه الأقسام امتلأت بنسبة 99%".

وكانت محافظة إربد قد سجلا أكثر من ألف إصابة بالفيروس يوميا خلال اليومين الماضيين، وفق مراسل "المملكة".

وتستقبل 3 مستشفيات في إربد المصابين بفيروس كورونا، وهي مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الذي يضم 208 سريرا، إضافة إلى مستشفى الأميرة بسمة الذي يضم 50 سريرا، ومستشفى اليرموك مع أكثرمن 30 سريرا.

وذكر المصدر قائلا إن المستشفيات الثلاث تشهد ضغطا كبيرا، ما يتطلب إيجاد أقسام جديدة وتوسعة المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة.

وتحدث المصدر عن "نقص" في أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابع المصدر قائلا : في إربد، 8 مستشفيات حكومية تضم 39 سريرا للعناية الحثيثة قبل أزمة كورونا، ورفع عددها لاحقا، لكن "هذا العدد غير كاف"

وبدروهم تعهد مسؤولون في القطاع الصحي، بزيادة عدد الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفيي الملك المؤسس والأميرة بسمة، لاستقبال المصابين بالفيروس.

وأشار الي ان الحكومة الكويتية تخطط لإنشاء مستشفى ميداني داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا، يضم 300 سرير.

كما تدرس الحكومة استئجار طوابق داخل مستشفيات خاصة في إربد لاستقبال مزيد من المصابين بالفيروس، بحسب المصدر.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت إربد أكثر من 11 ألف إصابة بالفيروس.