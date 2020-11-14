يضاهي المقاتلات الإسرائيلية| السعودية تمتلك ثاني أقوى سلاح جوي في الشرق الأوسط

كشفت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية المتخصصة في شئون التسليح، عن امتلاك المملكة العربية السعودية لمقاتلة هي ثاني أقوى مقاتلة في منطقة الشرق الأوسط بعد مقاتلة "سوخوي-35" الروسية.

وقالت المجلة إن السعودية تمتلك المقاتلة "إف-15.إس إيه" المطورة وهي الإصدار الأكثر تقدمًا من مقاتلة "إف-15".

وبدأ تسليم تلك المقاتلات من هذا النوع إلى السعودية عام 2016 ويوجد نحو 70 مقاتلة منها في الخدمة بسلاح الجو السعودي، بالإضافة إلى 70 مقاتلة أخرى من طراز "إف-15إس"، التي يجرى العمل على تحديثها ورفع كفاءتها إلى طراز "إف-15 إس.إيه".

وبحسب المجلة، فإن المقاتلة تمتلك تقنيات متقدمة وتحتوي على أنظمة الحرب إلكترونية، لكنها تفتقر إلى محرك مقاتلات إف-119 وقدرات التخفي التي لدى مقاتلة إف-22.

وتشير المجلة إلى أن المقاتلة السعودية لديها قدرة هائلة على المناورة بشكل سريع والتحليق على مسافات مرتفعة أعلى بكثير من أي مقاتلة غربية أخرى، كما تتميز بـ رادارات AESA القوية، لكنها تفتقر الى القدرة على استخدام فئات صواريخ جو جو مثل AIM-120D أو Meteor.

وتضاهي المقاتلة إف-15.إس إيه" بحسب المجلة قوة المقاتلة الإسرائيلية "إف-35" أمريكية الصنع.