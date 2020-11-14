الحكومة الأردنية تتعاقد مع شركات طبية عالمية لحجز لقاح كورونا

دوت الخليج :- قالت وزارة الصحة إنها تعاقدت مع شركات طبية عالمية لحجز لقاح كورونا بنسبة 15% من الفئات المستهدفة من المواطنين ومن المتوقع توفر اللقاح خلال الشهرين الأولين من العام المقبل.
وقالت الوزارة إنها ستعمل على مخاطبة الجهات المعنية لشراء خدمات عدد من الأطباء الاخصائيين من القطاع الخاص نظرا لنقص في اعداد الاختصاصات في مستشفيات وزارة الصحة لاسيما اختصاصيي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة.
وأكدت الوزارة أنها تنظر بقلق شديد إلى ما جرى بعد الانتخابات النيابية من احتفالات، اختلط فيها المحتفلون بكثافة، ما قد يشي باحتمال ازدياد عدد الحالات بعد 5 إلى 7 أيام.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على أن تتمكن من استيعاب حالات الإصابة التي سيزيد عددها، مطالبًا الأردنيين أن يتوخوا الحذر خلال الأيام المقبلة، وأن يتفادوا الاختلاط، وأن من تظهر عليه أي أعراض سرعة الفحص، والعزل المنزلي، إلا إن كانت الأعراض تستدعي دخوله المستشفى.
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