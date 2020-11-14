4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا 86 حالة وفاة في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في المملكة (4750) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (2102) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1133) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.

- (348) في محافظة الزرقاء.

- (237) في محافظة عجلون.

- (220) في محافظة الطفيلة.

- (174) في محافظة المفرق.

- (167) في محافظة البلقاء.

- (139) في محافظة جرش.

- (129) في محافظة الكرك.

- (40) في محافظة معان، منها (24) في البترا.

- (32) في محافظة العقبة.

- (29) في محافظة مأدبا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (141,305) حالة.

- سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (16,502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (28,8%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).