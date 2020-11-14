اصابة النائب الأردني صالح العرموطي بفيروس كورونا

دوت الخليج :- اكد مصدر مطلع ان النائب صالح العرموطي ثبت اصابته بفيروس كورونا . وقال المصدر : ان العرموطي تعرض لوعكة صحية مما استدعاه اجراء فحص كورونا ، وثبت ان اصابته بالفيروس .

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