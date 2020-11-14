مقتل 7 أشخاص فى حريق بوحدة رعاية مركزة لمرضى كورونا فى رومانيا

ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت، عن متحدث باسم خدمات الطوارئ فى مقاطعة "نيمت" قوله إن الحريق اندلع فى غرفتين يوجد بهما 16 مريضا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك مريضا ثامنا حالته خطيرة كما أصيب أحد العاملين بجروح خطيرة.
وأضافت القناة أنه تم إخماد الحريق، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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