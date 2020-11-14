فرنسا.. مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم في شوليه 

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم بأداة حادة في مدينة شوليه، غرب البلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب" عن المدعي العام في مدينة أنجيه، إيريك بوييار أنه: "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيرا إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع. ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي.
ولفت بوييار إلى أنه من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم.
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