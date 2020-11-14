فرنسا: إصابات كورونا تقترب من 2 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 359 حالة وفاة و32,095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,954,599 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 44,246 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، قد أكد أن حالة وفاة واحدة من كل أربع وفيات يتم تسجيلها في فرنسا في الفترة الحالية، سببها فيروس كورونا والمشاكل الصحية المرتبطة به.

وقال كاستكس إن المستشفيات تتعرض لضغط متزايد، حيث يتم نقل شخص واحد إلى المستشفى كل 30 ثانية.

وأشار إلى أن القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس ستبقى بدون تغيير خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أنها قد بدأت تؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال: "قررنا الإبقاء على القيود دون أي تغيير للأيام الـ 15 القادمة على الأقل".

وحذر من أن السلطات قد تضطر لاتخاذ إجراءات إضافية في حال تردي الوضع الوبائي، لكنه لم يستبعد أيضا تخفيف القيود اعتبارا من 1 ديسمبر في حال كانت الأمور تتجه نحو الأفضل.

وأكد أنه سيتم تعزيز حضور الشرطة في الشوارع في باريس لضمان الالتزام بالإجراءات للحد من انتشار كورونا.

وأضاف أنه إذا استمر انخفاض عدد المصابين في أقسام العناية المركزة، فسيكون من الممكن الوصول إلى ذروة الموجة الثانية من وباء كورونا خلال الأسبوع القادم.