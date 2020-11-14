مسئول تركي يعترف: أعداد وفيات كورونا في اسطنبول تفوق الأرقام المعلنة

أكد رئيس بلدية مدينة اسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، اليوم السبت، أن أعداد الإصابة والوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كورونا تفوق الأرقام المعلن عنها رسميًا.

ودعا أوغلو لفرض عزل عام لاحتواء زيادة الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا أن الوفيات بسبب الجائحة في المدينة وحدها تفوق الأرقام المعلنة على مستوى البلاد.

وتابع: "هذه المهمة ليست كما كانت في الفترة من مارس إلى أبريل ومايو (خلال الموجة الأولى). الدائرة تضيق".



وأردف: "كانت حالات الوفيات في اسطنبول خاصة في الأسبوع الماضي أزيد بخمسين وفاة على الأقل عن العدد المسجل في تركيا بأكملها".

وأعلن رئيس بلدية اسطنبول، الذي ينظر إليه على أنه مرشح للرئاسة في المستقبل وأصيب بعدوى فيروس كورونا الشهر الماضي، أنه أيد اقتراحا للجنة محلية ينص على فرض عزل فوري لمدة تتراوح من أسبوعين لثلاثة أسابيع يليها فتح بضوابط وفترة لتتبع المخالطين.

وتواجه تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تفوق 3000 حالة يوميا مع رصد أكثر من 90 وفاة، ما يساوي المستويات التي تم تسجيلها خلال ذروة التفشي في أبريل 2020، وذلك بعد أن تم رفع العزل العام الجزئي وكذلك حظر السفر الشامل بين المدن في يونيو.

ولا تعلن الحكومة سوى الحالات التي تظهر عليها أعراض وهي سياسة أثارت انتقادات من نواب المعارضة والطواقم الطبية.