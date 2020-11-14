الكويت تكشف عن خطتها لاستقبال لقاح كورونا الجديد

كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مسؤولين صحيين أن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة لحفظ لقاح كورونا الجديد فور وصوله داخل مخازن مبردة بمواصفات خاصة.

وذكر القبس أن الوزارة مستعدة تمامًا لاستيراد أي طعوم خلال الفترة الحالية، لا سيما اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بعد اعتمادها رسميا، او غيرها من الطعوم التي تستوردها بصورة دورية، ووفق إجراءات تنظيمية تضمن سلامة وفعالية اللقاح ومأمونيته، وعدم تعرّضه للتلف.

وبينت الصحيفة أن الوزارة حين تستورد اي لقاح من المصنع او الشركة الموردة في الخارج، فإن ذلك يمر بمراحل عدة قبل وصوله لمستودعاتها، مبينة ان اللقاح المورّد يجب ان يخضع لنظام سلسلة التبريد «cold chain»، وهي عبارة عن سلسلة إمداد ذات مقاييس معينة، تحافظ على مدى درجات الحرارة المطلوبة والمحددة، وذلك خلال نقله من مصنع الشركة الى الجمارك في تلك الدولة، قبل شحنه ونقله للكويت.

ونوهت الصحيفة إلى أن أنظمة التبريد تُستخدم للمساعدة في مد وضمان سلامة اللقاح أو الأدوية المصنّعة والمواد الكيميائية، والتي يتم نقلها من خلال طائرات مجهّزة لهذا الغرض، لافتة إلى أنه وبمجرد وصولها إلى البلاد يتم نقلها الى كونتينرات مبرّدة بدرجات حرارة معينة يتم التحكم بها، وفق الاشتراطات الصحية لحماية اللقاحات والأدوية المستوردة.

وأفادت الصحيفة بأن سلسلة التبريد تعتبر من التدابير ذات الطبيعة التنظيمية والعملية، لافتة الى انها واحدة من أهم مكونات تنظيم التحذيرات المناعية للأمراض المعدية، حيث إن اللقاحات المستخدمة حاليًا تحتاج التزاما صارما بدرجات الحرارة أثناء التخزين والنقل والشحن.

وقالت الصحيفة إنه يتم بعد ذلك نقل اللقاحات من المطار الى مستودعات الوزارة في منطقة صبحان «مبردة»، ومن ثم الى المخازن المبردة في المستشفيات العامة، واخيرا الى المراكز الصحية التي تتبع تلك المستشفيات اداريًا.

واشارت الى ان لقاحات فيروس كورونا لا تختلف كثيرا عن اللقاحات التي يتم استيرادها كل فترة، مؤكدة أن أول اللقاحات التي قد تعتمد رسميا «فايزر»، من المتوقع وصول أولى الشحنات منه خلال الربع الاول من العام المقبل على أبعد تقدير.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز المخازن ذات المواصفات العالمية بالتنسيق مع منظمة الصحة والجهة الموردة للقاح.

وعن خطوات نقل اللقاح وتخزينه وحقنه للأشخاص فقد بينت الصحيفة الكويتية انها تمثلت في 10 خطوات هي تجهيز أنظمة تبريد ذات مواصفات خاصة واعتماد آلية نقل تضمن سلامة اللقاح والمواد الكيميائية المصنع منها وكذلك نقل كمية الجرعات بطائرات مجهّزة لهذا الغرض.

وشملت الخطوات أيضا : بمجرد وصول اللقاح إلى مطار الكويت ينقل إلى إلى حاويات مبردة بدرجات حرارة بجانب التحكم في درجة حرارة الحفظ وفق الاشتراطات العالمية و اتباع منظومة تبريد خاصة في المخازن الخاصة باللقاحات كذلك مراقبة واختبارات متواصلة لضمان سلامة اللقاح بالإضافة الي اتباع التحذيرات الدولية بشأن تخزين لقاحات الأمراض المعدية و الالتزام الصارم بدرجات الحرارة أثناء التخزين والنقل والشحن بالإضافة الي تدابير تنظيمية وطبية لدى نقل اللقاح إلى أماكن إعطائه للأشخاص.