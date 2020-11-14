فيديو : البداد كابيتال تنهي المرحلة الأولى من المستشفى الميداني المتنقل في ايدون اربد

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دوت الخليج - : تاليا تسجيل لرفع مهندسي وفنيي البداد كابيتال الجزء الأول من قاعة المستشفى الميداني المتنقل في اربد - " مستشفى الأامير فيصل " حيث تم الانتهاء من ذلك بنجاح وبوشر البدء بالمراحل التالية تباعا .
ففي اقل من شهر تتمكن الشركة من بناء وتركيب المستشفيات الميدانية بعد أن تقوم بتجهيزها بزمن قياسي آخر في مصانعها الحديثة التي تعتبر من أهم المصانع في العالم .
وكانت البداد كابيتال التي يديرها الشقيقان الاردنيان فطين البداد وزايد البداد حطمت الارقام المتعارف عليها في كثير من الابتكارات والصناعات التي تقوم بها مصانع الشركة في مقرها بدولة الامارات العربية المتحدة .
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