شاهد : مشاهد من مصانع شركة البداد كابيتال خلال تصنيع هياكل المستشفيات الميدانية المتنقلة المخصصة للاردن

دوت الخليج - : حطمت البداد كابيتال التي يديرها الشقيقان الاردنيان فطين البداد وزايد البداد الأرقام القياسية في عشرات الابتكارات و الصناعات التي تقوم بها مصانع الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة ، ودخلت الشركة موسوعة جينيس بعد أن حطمت الارقام في منتوجاتها وفي عمليات تنفيذية تعتبر معجزة هندسية بحق ، ومن ذلك بالطبع مستشفيات الاردن الميدانية التي يتم تنفيذها هذا الاوان بسرعة تفوق الخيال .
ففي اقل من شهر تتمكن الشركة من بناء وتركيب االمستشفى الميداني المتنقل بعد أن تقوم بتجهيزه بزمن قياسي آخر في مصانعها الحديثة التي تعتبر من أهم المصانع في العالم ، والفيديو المرفق يبين عملية تصنيع هياكل المستشفيات الميدانية الاردنية في الأمارات قبل ان يتم نقلها وبسرعة قياسية الى المملكة الاردنية وفق جدول زمني يعتبر خارقا بكل المقاييس العلمية والموضوعية .
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