عاجل .. إطلاق صواريخ على عاصمة إريتريا من داخل إثيوبيا

وتشهد إثيوبيا اضطرابات واشتباكات مسلحة، بعدما قُتل المئات، منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب فى تيجراى، يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ومنظمات إنسانية أخرى عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى فى إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقى، محذرة من تدهور الوضع الإنسانى هناك.