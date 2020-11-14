تؤثر علي رقعة واسعة.. السعودية تتعرض لأمطار تستمر 7 أيام

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، أن تشهد المملكة العربية السعودية حالة مطرية وسمية ومبشرة، بعد أسبوع من الآن.

وغرد الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: من المبشرات.. تشير التوقعات المبدئية أن هناك حالة مطرية وسمية ومبشرة بحول الله تبدأ أماراتها بعد أسبوع تقريبًا.

وأكد الزعاق، أن تلك الحالة، ستؤثر على رقعة واسعة من السعودية؛ تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية بتمرحل زحزاح.

وأتم تغريداته قائلا :يتبقي على نهاية الوسم الحسابي عشرين يومًا والواقعي أربعين يومًا فعشرين يومًا من المربعانية داخلة في حيز الوسم أي بقي على مربعانية الشتاء عشرين يوم تقريبًا