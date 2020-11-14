للكويتيين فقط.. نداء عاجل من الخارجية للمسافرين خارج البلاد

وجهت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية ، نداء عاجلا لكافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد. وشددت الإدارة القنصلية في ندائها علي ضرورة الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية ‏علاج حالات كورونا. وذكرت الإدارة أن ‏بعثات دولة الكويت الدبلوماسية في الخارج سيتعذر عليها تغطية تكاليف علاج أي مواطن بهذا الفيروس. وأفادت الإدارة في نداءئها ان ذلك يأتي إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء الكويتي الصادر بتاريخ 18‏/6‏/2020 الذي يشرح صعوبة الظروف الصحية العالمية وخطورتها والتعهد الموقع من قبل المواطن قبل سفره من الكويت.

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