تصعيد خطير.. استهداف عاصمة إريتريا بقصف صاروخي من الاراضى الإثيوبية

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، ان 3 صواريخ على الأقل تم إطلاقها من الأراضي الإثيوبية تجاه عاصمة إريتريا.
وقال 5 دبلوماسيين محليين إن التصعيد الكبير للصراع بين الجيش الإثيوبي وإقليم تيجراي منذ 11 يومًا تسبب في تمدد الأعمال القتالية إلى إريتريا.
وأوضح 3 دبلومسيين أن صاروخين على الأقل استهدفا مطار أسمرة، وتسببوا في تعطل معظم الاتصالات في تيجراي وإثيوبيا.
ودعت ميشيل باتشيليت إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بأن عشرات وربما مئات الأشخاص تعرضوا للطعن والقرصنة حتى الموت في ماي كادرا (ماي كاديرا) ، وهي بلدة في المنطقة الجنوبية الغربية من تيجراي.
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