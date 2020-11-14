تصعيد خطير.. استهداف عاصمة إريتريا بقصف صاروخي من الاراضى الإثيوبية

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، ان 3 صواريخ على الأقل تم إطلاقها من الأراضي الإثيوبية تجاه عاصمة إريتريا.

وقال 5 دبلوماسيين محليين إن التصعيد الكبير للصراع بين الجيش الإثيوبي وإقليم تيجراي منذ 11 يومًا تسبب في تمدد الأعمال القتالية إلى إريتريا.

وأوضح 3 دبلومسيين أن صاروخين على الأقل استهدفا مطار أسمرة، وتسببوا في تعطل معظم الاتصالات في تيجراي وإثيوبيا.

وذكرت اللجنة المستقلة، التي تعين الحكومة أعضائها فقط ، إنها على دراية بتقارير "التنميط العرقي" الجارية في المنطقة.