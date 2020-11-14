ترامب: الأمريكيون لن يسمحوا بتزوير وسرقة الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأمريكيين لن يسمحوا بأن يتم سرقة الانتخابات منهم وتزويرها.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الناس لن تسمح بأن يتم سرقة الانتخابات منهم بواسطة شركة "دومينيون" الخاصة المملوكة لليسار المتطرف".

وأضاف ترامب: "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم في واشنطن. إنهم لن يسمحوا بسرقة وتزوير الانتخابات".