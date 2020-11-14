ترامب: الأمريكيون لن يسمحوا بتزوير وسرقة الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأمريكيين لن يسمحوا بأن يتم سرقة الانتخابات منهم وتزويرها.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الناس لن تسمح بأن يتم سرقة الانتخابات منهم بواسطة شركة "دومينيون" الخاصة المملوكة لليسار المتطرف".
وأضاف ترامب: "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم في واشنطن. إنهم لن يسمحوا بسرقة وتزوير الانتخابات".
وكان ترامب أكد في وقت سابق من اليوم، أن قرار الموافقة على نتائج التصويت الذي تم توقيعه بواسطة سكرتير ولاية جورجيا وموافقة حاكمها عليه جعل من المستحيل مراجعة الأصوات.
وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": إن قرار الموافقة الموقع من سكرتير ولاية جورجيا وتصديق الحاكم بريان كيمب بإلحاح من ستايسي أبرامز جعل من المستحيل التحقق ومراجعة التوقيعات على بطاقات الاقتراع".
وأضاف: "لقد كانوا على علم بأن هناك خداعا. يجب كشف التوقيعات الحقيقية".
وتابع: "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إنهم يعلمون وكذلك كل الجميع.. أكشفوا الجريمة".
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