دوت الخليج : قام وزير الاشغال العامة المهندس يحيى الكسبي بزيارة تفقدية لموقع المستشفى الميداني الذي تقيمه شركة البداد كابيتال في مستشفى الأمير حمزة بطبربور .. يذكر أن البداد كابيتال تقيم ثلاثة مستشفيات أخرى في كل من عمان واربد ومعان ، ومدة انجاز كل مستشفى على حدة 30 يوما فقط وهو ما يعتبر معجزة علمية وفنية وفق وصف مؤسسات تصنيف دولية .. شاهد جولة الوزير الكسبي على مشروع المستشفى الميداني في طبربور :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : وزير الاشغال يتفقد مشروع المستشفى الميداني الذي تقيمه البداد كابيتال في مستشفى الامير حمزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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